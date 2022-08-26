Британские активисты назвали повышение цен на энергию смертным приговором

Британские активисты движения Don't Pay UK назвали повышение цен на энергию «смертным приговором». Об этом в пятницу, 26 августа, активисты заявили на странице движения в Twitter.

«Ofgem (управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства. — Ред.) только что обрек миллионы [людей] на долги и вынес им смертный приговор — у нас нет другого выбора, кроме как отказаться платить», — говорится в сообщении.

Активисты призывают перестать платить за энергию с октября, если правительство не решит вопрос энергетического кризиса.

Ранее в этот день Ofgem посчитало, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября вырастет почти на 80%, достигнув рекордной суммы в $4,2 тыс.

В результате размер среднего счета для британских домохозяйств увеличится более чем на $1,86 тыс. в год по сравнению с нынешним уровнем.

Днем ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится больше полугода и потребует от правительства решительных мер. По ее словам, Великобритания получает недостаточно газа из Северного моря и должна стать энергоэффективной, чтобы снизить затраты на энергоносители.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. 17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды.