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Около 225 млн рублей выделят на устранение последствий паводка в Якутии

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Из бюджета Якутии выделят около 225 млн рублей на ликвидацию последствий паводка в Верхоянском и Кобяйском районах. Решение об этом было принято на заседании правительственной комиссии.

Так, на аварийно-восстановительные работы на объектах культуры и на ремонт арочного спортзала в Верхоянске уже направили 11,4 млн рублей. С учетом ремонта технической дороги, которая выполняет функции насыпи, планируется направить 16 млн рублей.

Сейчас подрядчики ведут авариные работа на 18 социальных объектах Верхоянского района. Из регионального бюджета на эти цели выделили 29,2 млн рублей. Вертолет Ми-26 МЧС доставил почти все необходимые стройматериалы для восстановления объектов образования, здравоохранения, теплоснабжения и культуры в четырех населенных пунктах Верхоянского района. Планируется поставка стройматериалов в Адычинский наслег, на восстановление спортивного зала в Верхоянске.

По словам и.о. главы Верхоянского района Гаврила Ефимова, 92% жителей уже получили единовременную материальную помощь в размере 5 тыс. рублей на человека и финансовую помощь до 20 тыс. рублей за утрату имущества. Из резервного фонда республиканского правительства на эти цели направлено порядка 29 млн рублей в Верхоянский район и 885 тыс. рублей в Кобяйский улус.

Также из бюджета республики в районный бюджет направили 36 млн рублей для выплат собственникам домов, которые пострадали от паводка. Каждый собственник получит по 100 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей должны получить жители квартир из 77 пострадавших от паводка многоквартирных домов, сообщает ИА YakutiaMedia.

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