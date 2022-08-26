В Ростове-на-Дону ликвидирован ландшафтный пожар

Пожарные ликвидировали крупный ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил журналистам 26 августа представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

Площадь ландшафтного пожара составила 6 тыс. кв. м. Пожару был присвоен III ранг сложности. В 3:45 по Москве в пятницу возгорание удалось локализовать. Огонь успел пройти площадь в 60 га.

«В 14:10 пожар полностью ликвидирован», — сообщил представитель ведомства.

Глава администрации города Алексей Логвиненко пояснил, что накануне на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону загорелся камыш.

Ранее в пятницу сообщалось, что на территории Якутии действуют пять лесных пожаров, площадь которых составляет 79,9 тыс. га. Один из них зафиксирован в Усть-Майском районе и еще четыре — в Среднеколымском районе.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что в Рязанской области удалось ликвидировать верховые пожары. В регионе в данный момент действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га. При этом в экстренных службах указали, что новые очаги пламени, образовавшиеся рядом с уже действующими пожарами, могут иметь рукотворный характер, так как рядом с уже действующими очагами в районе фронта пожара происходят поджоги.

24 августа также стало известно, что лес загорелся в районе села Марьина Роща недалеко от Геленджика, огонь охватил 0,8 га. По информации «Авиалесоохраны» на 00:00 мск на территории РФ действовало 104 пожара в лесах. Площадь, пройденная огнем, составила 107,1 тыс. га.