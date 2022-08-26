Жителей Псковской области предупредили о запрете посещения лесов

С 25 августа по 4 сентября на территории Псковской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона рассылают SMS-сообщения с напоминанием о запрете посещения лесов.

По данным МЧС, в ближайшее время в Псковской области будет сохраняться жара. 27 августа температура воздуха днем достигнет +25…+30 градусов, сообщает Псковское агентство информации. Скорость ветра составит 2-7 м/с, осадки не ожидаются.

В период действия особого противопожарного режима в регионе будет действовать ряд ограничений. В частности, нельзя посещать леса, разводить костры и выжигать траву на природных территориях. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

За нарушение требований пожарной безопасности физическим лицам грозят штрафы в размере 10-20 тыс. рублей, должностным лицам — до 60 тыс. рублей, юридическим лицам — до 800 тыс. рублей.