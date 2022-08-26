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Пожарные в Ростовской области перешли на двухсменный режим работы

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Фото: МЧС РФ
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В Ростовской области сотрудники противопожарной службы переведены на двухсменный режим работы, в тушении возгораний задействована вся резервная спецтехника. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

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По данным властей, только за минувшие сутки в Ростовской области зафиксировано 129 пожаров. Треть из них — возгорания сухой растительности, 44% — возгорания мусора, еще чуть более 20% имели техногенный характер. Пожарная обстановка осложнилась из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра.

«В общей сложности для ликвидации крупных пожаров за последние сутки была задействована группировка сил и средств в количестве 415 человек и 81 единицы техники, два пожарных поезда и вертолет. Областной противопожарной службой в течение суток выполнено 46 выездов на тушение возгораний», — рассказал Вадим Артемов.

Наиболее крупные пожары действуют в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Шахтах, Матвеево-Курганском и Милютинском районах, пишет RostovGazeta.

Всего в Ростовской области для тушения пожаров сформирована группировка сил и средств в составе 17 тыс. человек и 2,7 тыс. единиц спецтехники. С 28 апреля по 16 октября в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность и проводить другие работы, связанные с огнем.

25 августа глава регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов рассказал, что площадь природного пожара на окраине Ростова-на-Дону увеличилась до 3,5 га (35 тыс. кв. м). Оно произошло ранее в тот же день в районе, где растет много камыша. Изначально площадь пожара составляла 6 тыс. кв. м.

24 августа в Аксайском районе Ростовской области выгорело около 1 тыс. кв. м сухостоя. С огнем удалось справиться только спустя 4,5 часа.

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