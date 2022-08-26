Украина может столкнуться с рисками, отказавшись от всего, связанного с Россией. Об этом 26 августа заявил редактор отдела мнений издания Politico Джейми Деттмер.

В статье автор подчеркнул, что дерусификация на Украине началась еще до спецоперации России по защите Донбасса. По его словам, ее зачастую объединяли с декоммунизацией.

Например, названия городов, сел и улиц, связанные с советской историей, попали под запрет, утвержденный Верховной радой Украины в апреле 2015 года.

Как утверждают в издании, в 2022 году после начала спецоперации дерусификация усилилась. В июне украинский парламент принял ряд новых законов, запрещающих распространение русских книг, напечатанных за границей, а также исполнение русской музыки.

Автор статьи добавил, что «есть риски в отказе от всего российского». По его мнению, во-первых, это могут якобы использовать в России, а также среди русскоязычных и этнически русских на Украине.

«А во-вторых, агрессивная дерусификация еще больше осложнит для всех украинцев, вне зависимости от их традиций и прошлого, задачу примириться и жить вместе в мире», — говорится в материале.

В этот же день сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что русофобия является самой большой ошибкой Киева. По его словам, это и привело Украину к совершенно плачевному состоянию.

Таким образом Цеков прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима. Он считает, что так украинская сторона «борется с Российской империей».

15 августа президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».