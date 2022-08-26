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Работодатели задолжали сотрудникам почти 22,5 млн рублей в Рязани

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Просроченная задолженность работодателей по зарплатам сотрудникам в Рязани составила почти 22,5 млн рублей. Такие данные обнародовал Рязаньстат.

По данным статистики, вовремя заработную плату не получили 168 человек. Таким образом, сумма просроченной задолженности на одного сотрудника составляет 133,6 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В ведомстве уточнили, что 17,7 млн рублей — это задолженность, которая относится к 2021 году. За июль 2022 года по сравнению с июнем задолженность сократилась На 266 тыс. рублей, или 1,2%.

Ранее сообщалось, что в Ижевске после вмешательства прокуратуры сотрудникам одной из компаний выплатили задолженность по зарплате на общую сумму 10 млн рублей. Работники не получали деньги с января по октябрь 2021 года.

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