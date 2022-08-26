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Постпредство РФ при ЮНЕСКО уличило Латвию в нарушении устава организации

Постпредство РФ при ЮНЕСКО: Латвия нарушила устав организации, разрушив советский мемориал
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Согласовав снос советского воинского мемориала, Латвия нарушила основополагающие принципы ЮНЕСКО. Об этом в пятницу, 26 августа, заявила заместитель постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко.

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«Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Она напомнила, что ЮНЕСКО — это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны, в задачи которого входит консолидация человечества на основе нравственной и моральной солидарности.

Дипломат отметила, что ни у кого нет сомнения в том, что памятник советским войнам-освободителям является объектом наследия.

«Поэтому мы эту тему не оставим и будем поднимать на ближайших заседаниях руководящих органов», — заключила она.

Днем ранее у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы.

Снос памятника Освободителям Риги начался 23 августа. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени. Позже стало известно, что рыба из пруда, окружающего памятник, будет скормлена животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках уничтожения мемориала.

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей Латвии отвратительными и изуверскими. Дипломат добавил: работы по сносу памятника происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для России и для всех россиян форме.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

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