Вооруженными силами Украины была перебита последняя линия передачи электроэнергии из Запорожской АЭС на контролируемые Киевом территории, утеряна возможность поставок туда электричества.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра… По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на подконтрольную Киеву часть Украины], нет физической возможности это делать», - сказал Рогов.

Днем ранее, 25 августа, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении двух энергоблоков на АЭС после короткого замыкания и возгорания поблизости от АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ.

Армия Украины ведет регулярные обстрелы территории Запорожской АЭС, которая в находится под контролем РФ с начала специальной военной операции, которую Россия начала 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации на Донбассе, население которого обратилось к России за помощью из-за участившихся обстрелов со стороны Киева.

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