Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпредство РФ при ЮНЕСКО уличило Латвию в нарушении устава организации
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Экономика
США обеспокоились ростом цен из-за ограничения доступа к российской нефти
Мир
Депутаты немецкой СДПГ выступили против поставок тяжелого вооружения Украине
Общество
Путин провел встречу с новым главой «Аэрофлота» Александровским
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
В небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет
Мир
Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие
Общество
В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»

Рогов заявил, что ВСУ перебили последнюю линию передачи с Запорожской АЭС на Украину

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженными силами Украины была перебита последняя линия передачи электроэнергии из Запорожской АЭС на контролируемые Киевом территории, утеряна возможность поставок туда электричества.

Не стреляй, убьет: как ГД предупредила мир о ядерной катастрофе
И прислушаются ли к российским депутатам на Западе

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра… По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на подконтрольную Киеву часть Украины], нет физической возможности это делать», - сказал Рогов.

Днем ранее, 25 августа, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении двух энергоблоков на АЭС после короткого замыкания и возгорания поблизости от АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ.

Армия Украины ведет регулярные обстрелы территории Запорожской АЭС, которая в находится под контролем РФ с начала специальной военной операции, которую Россия начала 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации на Донбассе, население которого обратилось к России за помощью из-за участившихся обстрелов со стороны Киева.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022