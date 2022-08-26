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Норвегия отказалась снижать цену на газ для ЕС на фоне кризиса

Норвегия отказалась снизить цену на газ для ЕС на фоне энергетического кризиса
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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В Норвегии не собираются снижать цены на газ для стран-импортеров в ЕС, несмотря на энергетический кризис. Об этом заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24 в пятницу, 26 августа.

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По его словам, правительство не будет заставлять бизнес опускать цены ниже рыночной, так как компании ведут свое дело только на коммерческой основе. Осланд также напомнил, что 20 лет назад Брюссель сам отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка, поэтому бизнес в Норвегии в праве заключать контракты, опираясь на свой экономический интерес.

Ранее, 18 августа, о намерении получать газ из Норвегии по заниженной цене заявили руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе. По их мнению, стратегическим интересам Норвегии не соответствует перспектива глубокой рецессии у ближайших соседей.

Как рассказали 17 августа «Известиям» в Фонде национальной энергетической безопасности, грядущий отопительный сезон для Европы может оказаться примерно на €210 млрд дороже, чем в прошлом году. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, что в прошлом отопительном сезоне ЕС использовал 250 млрд куб. м газа на сумму около €290 млрд. Предполагается, что теперь будет израсходовано не менее 200 млрд куб. м газа, стоимость которых при нынешних котировках составляет более €500 млрд.

В то же время ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подтвердила, что в Евросоюзе летом выросли в цене почти все энергоресурсы. Кроме того, она отметила, что Еврокомиссия рекомендовала заменять российский трубопроводный газ ресурсом из Норвегии, Алжира, Катара, Египта и Азербайджана, однако объемы энергоресурса, сравнимые с российскими, ни одна из этих стран поставить не может.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов, уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

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