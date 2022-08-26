Памятник Кирову передали в муниципальную собственность Мурманска

Мурманская область передала памятник С.М. Кирову из государственной в муниципальную собственность Мурманска. Постановление об утверждении перечня принимаемого имущества подписано в администрации города.

Монумент в сквере на пересечении улиц Воровского и Пушкинской признан объектом культурного наследия регионального значения. Он был установлен в 1940 году, высота скульптуры составляет 3,2 м. Согласно охранному обязательству, которое было утверждено в июле, ремонт памятника необходимо провести до 2027 года. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Обязанность по ремонту монумента возлагается на собственника, в качестве которого теперь будет выступать мэрия Мурманска. Требуется провести ремонт швов между отделочными плитами, а также устранить налет на плитах.