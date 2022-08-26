Трехлетняя девочка в Мексике «ожила» на собственных похоронах

В мексиканском городе Вилья-де-Рамос трехлетняя девочка очнулась на собственных похоронах. Об этом пишет издание The Mirror.

Ребенка отвели к педиатру 17 августа с лихорадкой, рвотой и болями в животе. Оттуда девочку направили в районную больницу, где ей оказали помощь и отправили домой. Спустя несколько часов она почувствовала себя хуже. Тогда несовершеннолетнюю госпитализировали, но позднее врачи констатировали смерть, заявив, что ребенок скончался из-за кишечной инфекции.

Во время похорон на следующий день мать девочки заметила, что стеклянная панель в гробу запотела, будто от дыхания. Родные решили, что у женщины галлюцинации, и отговорили ее открывать гроб. Чуть позже бабушка девочки заметила, что глаза ребенка двигаются. Тогда гроб открыли и нащупали у девочки пульс, пишет «Газета.Ru».

Ребенка снова отвезли в больницу, где ее объявили мертвой во второй раз.

По словам генерального прокурора штата Хосе Луиса Руиса, дело расследуется, проводится вскрытие, отмечает телеканал «360».