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Определен порядок ПЦР-тестирования для посещения VII ВЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Для участия в ВЭФ-2022 необходимо пройти обследование на COVID-19, которое будет проводиться на платной основе в специально утвержденных пунктах в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, а также в аккредитованных лабораториях в субъектах РФ. Перечень региональных лабораторий доступен на сайте Форума.

Тем, кто планирует поехать на Форум, необходимо заполнить COVID-анкету: участникам — в Едином личном кабинете, представителям СМИ — в Личном кабинете,а затем записаться на прохождение теста не раньше чем за сутки до мероприятия.

Результаты теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 активирует доступ на площадку по аккредитационному беджу на все дни проведения Форума.

Для посещения пленарного заседания Форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование не ранее чем за 24 часа до дня проведения пленарной сессии.

Иностранным участникам Форума необходимо иметь при себе документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в Россию, а также повторно получить отрицательный результат тестирования в одном из специализированных пунктов на территории Российской Федерации. Карантин после прибытия соблюдать не нужно.

На площадке проведения ВЭФ-2022 будут организованы меры профилактики в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: организация тепловизионного контроля, обеззараживание воздуха, обработка транспорта специальными дезинфицирующими растворами и др.

Подробная информация о времени работы пунктов проведения тестирования, стоимости и мерах профилактики опубликована на официальном сайте ВЭФ.

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