Что известно о новой жене Павла Прилучного: биография Зепюр Брутян

Российский актер Павел Прилучный связал себя узами брака с 26-летней актрисой Зепюр Брутян. Артисты стали коллегами по съемочной площадке в рамках работы над сериалом «Клетка». О том, что известно о супруге знаменитого артиста — в материале «Известий».

Роман с Павлом Прилучным

Брак с Брутян — не первый семейный союз Прилучного. Ранее он был женат на актрисе Агате Муцениеце, с которой развелся в 2020 году после почти десяти лет совместной жизни. У бывших супругов есть двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Позднее появились слухи о романе актера со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Однако артисты не подтверждали эту информацию.

Первые совместные фотографии Прилучного с Зепюр Брутян, которые натолкнули поклонников на мысли о романтической связи коллег, появились весной 2022 года. Особо внимательные фанаты даже разглядели обручальное кольцо на пальце артиста.

В последние месяцы звезда сериала «Мажор» не скрывал отношения с коллегой, публикуя в соцсетях фотографии совместного отдыха с избранницей. Как отметили поклонники, по случаю Дня семьи, любви и верности Прилучный подарил девушке полет на воздушном шаре. Также в социальных сетях пары были замечены кадры с их путешествия в Армению, на родину актрисы.

О том, что Прилучный и Брутян официально узаконили отношения, стало известно 25 августа. В сети появились фотографии счастливых молодоженов в день свадьбы. Торжество состоялось в Армении. По некоторым данным, на свадьбе присутствовало около 50 гостей.

Для свадебного образа невеста выбрала пышное платье с золотыми вставками, а жених облачился в черный костюм.

Биография Зепюр Брутян

Девушка родилась 18 февраля 1996 года в армянском городе Эчмиадзин. У начинающей актрисы есть сестра и брат. Когда Зепюр была маленькой, ее родители приняли решение всей семьей переехать в Москву.

Супруга Прилучного с детства проявляла склонность к творчеству. В частности, она увлекалась танцами, вокалом, художественной гимнастикой. А повзрослев, девушка окончательно решила связать жизнь с профессией актрисы и поступила в Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. В 2017 году Брутян закончила обучение.

В ходе учебы начинающая артистка участвовала в спектаклях театра «Сатирикон». Так, ей довелось развить свои профессиональные навыки, практикуясь в таких проектах, как «Вечер романсов», «Как хорошо, что ты есть», «День рождения Смирновой» и других.

Фильмография актрисы

Дебютной киноработой Брутян стал боевик «Батальон», который вышел в 2018 году. Девушке досталась роль цыганки по имени Джуна.

В 2019 году общественности представили первый сезон сериала «В клетке» с Прилучным в главных ролях. В проекте приняла участие и Зепюр Брутян, сыгравшая спортсменку по имени Изабель.

В том же году вышла еще одна работа с участием актрисы — веб-сериал Fake News, повествующий о жизни современных подростков. Кроме того, Брутян получила роль в мелодраме «Бихэппи».

В числе других знаковых работ актрисы роли в таких кинолентах, как «Последний аксель», «Три капитана», «Статья 105», «По колено».

Как признался журналистам сам Прилучный, он не планировал жениться, однако всё изменилось после встречи с Зепюр. По его словам, он готов был сделать предложение своей избраннице уже в первый день знакомства.

Павел Прилучный известен по ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», в сериалах «Мажор», «Желтый глаз тигра», «Квест» и других.