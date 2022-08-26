Депутаты немецкой СДПГ выступили против поставок тяжелого вооружения Украине

Несколько членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступили против продолжения поставок тяжелого оружия на Украину. Они призвали немедленно прекратить огонь на Украине, сообщает 26 августа издание Spiegel со ссылкой на попавший в распоряжение редакции документ.

«Нужно как можно скорее добиться прекращения огня, оно станет отправной точкой для масштабных мирных переговоров. <...> Нужно остановить эскалационную спираль. Поэтому при поставках оружия нужно тщательно взвешивать и обдумывать, где проходят красные линии, которые могут быть расценены как вступление в войну и повлечь за собой соответствующие реакции», — указано в документе с названием «Оружие должно замолчать!», который подписали депутаты.

Согласно тексту документа, депутаты выступили против создания бесполетных зон на Украине, а также передачи истребителей и боевых танков для украинской армии. Они также призывают к тому, чтобы выстроить диалог с РФ с учетом текущей ситуации. Политики также призвали Евросоюз нарастить дипломатические усилия для урегулирования данного вопроса и привлечь КНР в качестве посредника.

«Однако, по мнению авторов обращения к миру, необходима «новая попытка глобальной политики разрядки». Безопасность и мир «не могут быть взаимно вооружены». Планы перевооружения оцениваются «скептически или отрицательно», — пишет издание.

Ранее 26 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно нанести удары по территориям России.

В этот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что доверять словам Шольца об ограничении поставок вооружения на Украину не стоит. Депутат указал, что он не может верить канцлеру Германии, поскольку его слова являются обманом и попыткой оправдать свои действия.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, системы противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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