Лукашенко назвал украинский народ хорошим, а правящую верхушку «нациками»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не считает украинцев «нациками». Об этом сообщает БЕЛТА в пятницу, 26 августа.

«Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные (западенцы, как их называют). Ничего в них плохого нет. Никакие они не «нацики». «Нацики» - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ» - подытожил президент.

Поздравление украинцев с Днем независимости главой белорусского государства вызвало неоднозначную реакцию у политиков на Украине.

Один из них, депутат верховной Рады Алексей Гончаренко, стал даже угрожать физической расправой, за что Генпрокуратура Белоруссии возбудила против него уголовное дело.

Сам же Лукашенко не обращает внимания на подобные высказывания. «О том, что там кто-то в бешенство пришел, - точно как по Шольцу. Я на это даже внимания не обратил», - заявил президент.

Он заметил, что в его отношении к Украине смешались и личные чувства, и государственные взгляды.

«Мои корни прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил. Что касается государственного - это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной», - сказал Лукашенко.

Ранее, 19 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг возможность войны с Украиной. Он отметил, что России сейчас противостоит не Украина, а НАТО и США.

В июле глава Белоруссии рассказал, что с территории страны были нанесены удары по военным объектам Украины. При этом он отметил, что Минск ни живой силой, ни военной техникой не воюет на Украине.

Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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