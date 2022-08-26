ПСБ отмечен премией FinAWARD за надежный сервис в условиях санкций

В Москве состоялась церемония награждения премией FinAWARD: российские банки и финансовые компании отметили за проекты в области инноваций в финансовой отрасли. Победители в различных номинациях были объявлены 25 августа.

ПСБ Private Banking получил премию за надежный сервис в условиях санкций. По словам директора департамента частного капитала банка Евгения Сафонова, в период введения против России ограничительных мер клиентская база Private Banking выросла, что говорит о высоком уровне доверия клиентов, которые зачастую выбирают ПСБ для управления семейными капиталами.

ПСБ Private Banking предоставляет услуги состоятельным клиентам. Наиболее востребованными инструментами являются юридическое и налоговое консультирование, страховые программы, структурирование личных активов, консультации по сделкам с недвижимостью.

FinAWARD — национальная премия в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России. Вручается ежегодно. Премия была учреждения деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. Победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет, состоящий из представителей российского финансового сообщества.