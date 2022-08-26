Больше 130 новых учителей устроились в школы Томска

С 1 сентября в школах Томска к работе приступят 136 новых учителей. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на мэрию города.

По последним данным, школам Томской области не хватало 456 педагогов. В основном отмечался дефицит преподавателей математики, русского и иностранного языков. Кроме того, не хватало учителей начальных классов. В Томске дефицит педагогов составлял 160 человек, его удалось практически закрыть.

В числе новых сотрудников — 53 молодых специалиста. В профессиональной среде они смогут освоиться благодаря программе наставничества, когда молодых учителей сопровождают опытные коллеги. Сотрудники приступят к работе в новом учебном году.

По данным администрации, 1 сентября в школы пойдут свыше 63 тыс. учеников, в том числе больше 7 тыс. первоклассников.