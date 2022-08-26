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В Совфеде заявили об усталости людей от политики вражды и ненависти в Прибалтике

Сенатор Ковитиди заявила об усталости людей от политики вражды и ненависти в Прибалтике
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Политика вражды и ненависти, осуществляемая в прибалтийских государствах, уже вызывает отторжение у здравомыслящих людей. Такое мнение высказала в пятницу, 26 августа, сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

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«Заявление президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян лишь усиливает в латвийском обществе эффект сжавшейся пружины», — подчеркнула Ковитиди в беседе с RT.

По словам сенатора, люди в Прибалтике устали от «навязываемого им неошовинизма и ксенофобских настроений».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призыв президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных к государству русских абсолютно неприемлем и нарушает все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, сообщается на сайте kp.ru.

По ее словам, зацикленные на русофобии латвийские власти готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе.

24 августа президент Латвии отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества, передает НСН. По его словам, эта часть русского общества видна государству.

Кроме того, Левитс добавил, что события на Украине поставили точку в ряде давних вопросов. Например, страна полностью перешла на обучение на национальном языке, обновила роль национального языка в рабочей среде, а также отказалась от толерантности к памятникам воинам СССР.

Так, снос памятника Освободителям Риги начался 23 августа. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени. Спустя два дня у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м.

23 августа поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

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