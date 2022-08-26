В Siemens подтвердили планы Канады отправить пять турбин для СП в Германию

В Siemens Energy подтвердили, что Канада намерена отправить после ремонта и остальные пять турбин для «Северного потока» в Германию, а не в Россию. Об этом 26 августа «Известиям» сообщила пресс-служба компании.

«Заявление министра иностранных дел Канады [Мелани Жоли] лишь является подтверждением предоставленного правительством Канады в июле разрешения на транспортировку в общей сложности шести турбин для газопровода «Северный поток» в Германию», — говорится в сообщении.

На вопрос, как долго турбины могут находиться в Германии и может ли Siemens вернуть их в Канаду, в компании не предоставили комментарий, лишь напомнив, что одна из турбин находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур уже несколько недель.

24 августа Жоли заявила, что Канада по-прежнему планирует вернуть пять турбин газопровода «Северный поток», несмотря на то что одну турбину, которая уже была возвращена Германии, компания-эксплуатант отказалась принимать, сославшись на технические проблемы.

Украина раскритиковала Канаду за согласие по просьбе Германии освободить Siemens Canada от санкций ради возвращения турбин. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Кремль расценит этот шаг как признак слабости. Но канадское правительство осталось при своем мнении, расценивая решение как необходимое для обеспечения поставок газа в Германию.

Объемы поставок газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину Германии, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.