Плесень на стенах нашли в новом приюте для животных в Приамурье

В городе Шимановске Амурской области районная прокуратура обнаружила нарушения в работе только что построенного приюта для безнадзорных животных. Стены покрылись плесенью, пожарная безопасность не соблюдалась.

Прокуроры вместе со специалистами амурского ветуправления и ГУ МЧС проверили учреждение, которое начало работать около 1 месяца назад и которое приняло 27 животных. Поводом для визита стали жалобы волонтеров на состояние приюта.

Специалисты установили, что на стенах здания и в вольерах с деревянными настилами образуется плесень из-за неисправности вентиляции. Также не разработана инструкция по мерам пожарной безопасности, нет знаков пожарной безопасности, нарушены правила эксплуатации электроприборов, не освещены эвакуационные пути, есть нарекания к сроку службы системы пожарной сигнализации.

Руководителю МБУ «Приют для безнадзорных животных» внесли представление, отмечает ИА PriamurMedia.

Также надзорное ведомство выявило нарушения и за пределами самого приюта. Так, дорога, ведущая к учреждению, после дождей пришла в негодное состояние. По этому поводу представление внесено и.о. мэра Шимановска.

Амурская служба новостей пишет, что ремонт в приюте обошелся региональному бюджету в сумму, превышающую 20 млн рублей. Он начался в конце апреля, а уже в мае возникли проблемы. Подрядчик отставал от графика. Однако все работы удалось завершить до августа.