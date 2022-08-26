Тендеры на ремонт двух мостов объявили в Липецке

Власти Липецка объявили электронные аукционы на ремонт двух мостов. Максимальная стоимость двух контрактов составляет почти 238 млн рублей.

Тендеры объявлены управлением главного смотрителя Липецка. Согласно документам, ремонт Сокольского моста оценивают чуть больше чем в 198 млн рублей. В 2021 году специалисты оценили техническое состояние переправы как неудовлетворительное. На конструкции 1975 года постройки выявлены дефекты по безопасности и долговечности. Подрядчику предстоит отремонтировать пролетные строения и асфальтовое покрытие, а также установить новые перила. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2023 года, пишет GOROD48.

На мосту через Каменный лог необходимо отремонтировать пролетные строения, ригели, опоры и тротуары. Также потребуется привести в нормативное состояние мостовое полотно и насыпи. Максимальная стоимость контракта составляет свыше 39,7 млн рублей. Ремонт необходимо закончить к 22 декабря 2022 года.

Кроме того, управление главного смотрителя ищет подрядчика, который займется обеспечением эксплуатации Октябрьского моста. Подрядчику необходимо провести очистку поврежденных участков и ремонт опор до проведения реконструкции переправы. Стоимость контракта оценивается в 45,7 млн рублей.