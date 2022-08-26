Возможное контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге страны и в Донбассе может обернуться для них поражением и потерей территорий. Об этом написал 26 августа обозреватель Роберт Фарли в статье для портала 19FortyFive.

«Есть веские причины, по которым Украина будет сопротивляться призыву к скорейшему наступлению со стороны западных политиков, которым надоел конфликт. Неудачное контрнаступление стало бы драматическим поражением для украинских перспектив», — считает он.

По мнению Фарли, кроме политических последствий, неудачное контрнаступление покажет уязвимые места в оборонительной позиции ВСУ, что, в свою очередь, приведет к потере территории.

По словам обозревателя, в последние недели линия фронта сдвинулась всего на несколько километров и наблюдается «статичная борьба на истощение».

При этом он уточнил, что «возможность продемонстрировать наступательный потенциал может быть политически важна» для Киева.

«Конечно, наступательные операции — непростая задача для армии, которая сильно пострадала. Интегрировать все оборудование, полученное ВСУ, — титаническая организационная задача. Создание достаточного количества украинских подразделений, способных к маневрированию общевойсковых сил, — сложная задача», — заключил он.

22 августа обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц заявил, что киевский режим не в силах изменить успехи России в спецоперации. В связи с этим украинской стороне стоит признать потерю Донбасса и отказаться от попыток атаковать Херсон, добавил он.

Взятый в плен украинский националист Дмитрий Стрельников из формирования «Кракен» признал в беседе с журналистами 14 августа, что у Украины нет шансов победить российскую армию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 августа подчеркнул, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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