Уголовное дело возбудили после массового отравления выпускников в Рассказове

В Рассказове (Тамбовская область) возбуждено уголовное дело по факту массового отравления выпускников и их родителей в местном кафе. У пострадавших выявлены признаки острой кишечной инфекции, у 59 человек диагностировали сальмонеллез.

По данным правоохранительных органов, 29 июня школьники вместе с родителями отмечали выпускной в одном из кафе. С 30 июня по 8 июля с жалобами на состояние здоровья в Рассказовскую районную больницу обратились 84 человека, в том числе 14 несовершеннолетних в возрасте 17 лет и один десятилетний ребенок. Признаки острой кишечной инфекции выявлены у трех работников кафе. В ходе проверки ДНК сальмонеллы обнаружена в изъятых образцах готовых блюд, которые входили в праздничное меню. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг общественного питания, не отвечающих требованиям безопасности. Деятельность кафе была прекращена по решению суда 5 июля, на текущий момент срок ограничения истек.

В Нижегородской области 16 августа приостановили работу детского лагеря, где признаки отравления были выявлены более чем у 30 детей. Пострадавшие жаловались на повышенную температуру и рвоту. В ходе проверки в учреждении обнаружили кишечную палочку.