Toyota готовит к выпуску электроседан bZ3

Компания Toyota представила новый электроседан, который построен на модульной платформе e-TNGA. Речь идет о модели bZ3, а первым рынком сбыта для нее станет Китай. Об этом 26 августа сообщило издание «Авторевю».

Как сообщило издание, модель Toyota bZ3 будет производиться совместно с китайскими компаниями BYD и FAW. Отмечается, что машина крупнее нынешней Corolla, а по колесной базе электромобиль опередил более старшую модель Camry.

Электромоторы и литий-железо-фосфатные тяговые аккумуляторы для Toyota поставит китайская BYD. Машина будет иметь задний привод. Пока сертифицированы две версии: с двигателем мощностью 184 или 245 л. с.

Емкость тяговых батарей еще не обнародована, но известна снаряженная масса электромобилей: 1710 кг и 1835 кг соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Производством модели bZ3 в Китае займется партнер Toyota, концерн FAW. На конвейере совместного предприятия FAW-Toyota новый электромобиль появится к концу 202 года.

25 августа Компания KIA сообщила, что сертифицировала в России электрический кроссовер Kia EV6. Электромобиль Kia EV6 в России будет представлен с приводом на одну или две оси. Запас хода электромобиля составляет около 500 км. Эксперты отметили, что машина построена а полностью электрической платформе E-GMP.