Один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками в Татарстане

Три грузовика столкнулись в ночь на 26 августа на трассе в Татарстане. Один человек погиб, еще один госпитализирован.

Авария произошла на дороге из Набережных Челнов в Альметьевск. По предварительным данным, водитель автомобиля «КамАЗ» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в попутную фуру Mercedes. От удара у отечественного грузовика произошел отрыв переднего моста вместе с кабиной. Автомобиль отбросило на еще один грузовик Mercedes, сообщает ИА «Татар-информ».

Пассажир «КамАЗа» получил многочисленные травмы и скончался в медицинском учреждении. Водитель грузовика госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

В Оренбургской области двухлетняя девочка погибла в результате опрокидывания автомобиля при движении по трассе. Ребенок находился в удерживающем устройстве на переднем пассажирском месте.