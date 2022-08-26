В Башкирии суд отправил подозреваемого в убийстве ветерана под стражу

Суд в Башкирии избрал подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной войны меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ 26 августа, 63-летний житель деревни Кадырово арестован на два месяца.

«В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что тело 95-летнего ветерана во дворе частного дома обнаружила женщина, которая за ним ухаживала.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».

По версии следствия, утром 25 августа подозреваемый пришел к потерпевшему, чтобы одолжить деньги. Когда пожилой мужчина отказал односельчанину, злоумышленник напал на ветерана, после этого обыскал дом, похитил найденные деньги и скрылся. Он был задержан в тот же день.