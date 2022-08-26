Аномальную жару спрогнозировали в Саратовской области

Аномальная жара установится в Саратовской области в выходные. Температура воздуха будет превышать климатическую норму на 3-6 градусов.

По словам заместителя начальника регионального гидрометцентра Дмитрия Мытарева, погодные условия будут формироваться под влиянием антициклона, который находится над Уралом. В Саратовской области ожидается облачность без осадков. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В ночные часы температура воздуха составит +16…+21 градус. В дневные часы ожидается жара до +33 градусов. Скорость порывов ветра будет достигать 14 м/с.

В связи с погодными условиями синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность лесов.

Ранее предупреждение об аномальной жаре опубликовало МЧС в Удмуртии. Температура воздуха превышает среднесуточную норму на 7 и более градусов.