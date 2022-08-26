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Власти Энергодара сообщили о штатных поставках энергии с Запорожской АЭС Украине

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Энергия с Запорожской АЭС поставляется Украине в штатном режиме. Об этом глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга заявил в эфире Первого канала в пятницу, 26 августа.

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«В сторону Украины электрическая энергия подается так же в штатном режиме, как это и было», — сказал он.

Он отметил, что на данный момент электростанция работает в штатном режиме, и никаких сбоев нет, передает RT.

Также Волга рассказал, что в полной мере не было отключения ЗАЭС, как об этом заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Была просто аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории АЭС», — подчеркнул он.

При этом украинская компания «Энергоатом» сообщила в этот день, что все блоки ЗАЭС отключены от электросети, питание электричеством сохраняется только за счет линии из энергосистемы Украины, передает НСН.

В пресс-службе «Энергоатома» добавили, что линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины восстановлена, а прямо сейчас ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети, сообщается на сайте kp.ru. В компании добавили, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Ранее, 25 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты. По словам Балицкого, в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

В тот же день глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как он пояснил, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Балицкий 25 августа рассказал, что ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по ЗАЭС.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию атомной электростанции. 23 августа российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов со стороны украинских боевиков.

Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике для посещения АЭС. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что миссия может приехать в начале сентября.

25 августа совет Госдумы выступил с требованием прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим создает риск возникновения ядерной катастрофы.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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