В МВД РФ рассказали о возможности обменять права в ГИБДД Харьковской области

В Харьковской области открыто подразделение ГИБДД, где можно зарегистрировать машину и обменять права. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники российской Госавтоинспекции осуществляют замену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений жителям области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госномера транспортных средств жителям Харьковской области будут выдаваться с цифровым кодом «188».

Подразделение ГИБДД по регистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений в Харьковской области стало уже пятым отделом, открывшимся с начала августа на освобожденных территориях, подчеркнули в министерстве.

20 августа первые десять жителей Харьковской области получили российские паспорта. Обладателями паспортов РФ стали жители Купянска, в том числе глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства, проживающих на этих территориях.

Часть Харьковской области была освобождена от украинских националистов в ходе российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».