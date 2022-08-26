Полуторагодовалый ребенок утонул в покрышке с водой в Татарстане

Уголовное дело возбуждено по факту гибели полуторагодовалого ребенка в Татарстане. Мальчик утонул в покрышке с водой.

Трагедия произошла вечером 24 августа в одном из сел Нурлатского района. По данным следствия, женщина с двумя малолетними сыновьями приехала в гости к родственникам. Взрослые находились в доме, тем временем, дети играли в огороде. Когда мать решила проверить детей, она обнаружила, что младший сын находится в поливочной емкости из колеса трактора без признаков жизни. Об этом пишет InKazan.ru.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Тамбовской области 11-летний мальчик утонул во время купания в пруду в Рассказовском районе. Ребенок плавал и нырял вместе с другом, а затем пропал. Тело мальчика нашли водолазы.