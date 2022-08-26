Задержанного в Курске украинского шпиона завербовали из-за компромата в 2018 году. Это следует из видеозаписи, опубликованной 26 августа Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

«Был завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Я дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины и о получении первых денежных средств на текущие расходы», — рассказал он.

Задержанный пояснил, что занимался сбором информации об офицерах и их семьях, а также об их жилищах на основании производства мебели и доступа к их жилищам. Мужчина также подтвердил, что производил закладку тайников на территории Курской области по заданию спецслужб Украины.

О задержании агента украинской разведки, шпионившего за российскими военными объектами, стало известно ранее в этот день. По месту его проживания были изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой.

Также в персональном компьютере и мобильном телефоне задержанного обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).