В Москве оценили слова президента Латвии об изоляции нелояльных русских

Заявления президента Латвии Эгилса Левитса с призывом изолировать нелояльных к государству русских абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Об этом в пятницу, 26 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины «охоту на ведьм», — приводятся ее слова на сайте МИДа.

По ее словам, зацикленные на русофобии латвийские власти, готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе.

«Хочется верить, что представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям главы латвийского государства», — заключила Захарова.

24 августа президент Латвии отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества. По его словам, эта часть русского общества видна государству.

Кроме того, Левитс добавил, что события на Украине поставили точку в ряде давних вопросов. Например, страна полностью перешла на обучение на национальном языке, обновила роль национального языка в рабочей среде, а также отказалась от толерантности к памятникам воинам СССР.

Снос памятника Освободителям Риги начался 23 августа. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени. Спустя два дня у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м.

23 августа поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.