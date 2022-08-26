В ГИБДД Москвы назвали число не оплачивающих штрафы вовремя водителей

В столице за семь месяцев 2022 года ГИБДД Москвы составила 79032 административных материала по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ — «Уклонение от исполнения административного наказания». Об этом 26 августа в своем Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Из 79032 административных материалов по уклонению от исполнения административного наказания, 32455 дел значатся за лицами, которые имеют свыше 50 неоплаченных дорожных штрафов в установленный законом срок.

В ведомстве отметили, что в тоже время показатель взыскиваемости по оплате штрафов за нарушения ПДД по итогам семи месяцев 2022 года в Москве составил 87,6%.

Госавтоинспекция Москвы напомнила, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления в силу.

Информацию о наличии неуплаченных штрафов можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции МВД РФ, а также в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

23 августа ГИБДД Москвы сообщила, что за семь месяцев 2022 года сотрудниками столичной ГИБДД пресечено более 2,2 млн нарушений правил применения ремней безопасности. С начала 2022 года в Москве было зарегистрировано 62 ДТП, в которых из-за не пристегнутого ремня три человека погибли и 89 получили ранения различной степени тяжести.