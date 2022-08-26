Премьер Мишустин заявил, что Запад усиливает санкции против РФ и Белоруссии

Западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что сами страдают от этой политики. Об этом в пятницу, 26 августа, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы», — заявил премьер.

Мишустин обратил внимание на то, что мировая торговая и экономическая система раскачивается, рушатся устоявшиеся связи и порядки. В этих сложных условиях Евразийский экономический союз (ЕАЭС) отлично показал свою эффективность.

Премьер также заметил, что в данный момент идет активный переход на расчеты в национальных валютах ЕАЭС, показатель этого вырос уже до 75%.

Ранее, 23 августа, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ЕС понесет урон в результате поддержки Украины и антироссийских санкций уже этой зимой.

За несколько дней до того, 17 августа, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что санкции, введенные Западом против России показали свою малоэффективность и нанесли больший урон их авторам.

Западные страны резко увеличили санкционное давление на Россию после начала российской военной спецоперации по защите населения Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.