Илич оценил свои шансы в бою с россиянином Шлеменко

Сербский боец Александр Илич значительно обходит по габаритам российскую звезду ММА Александра Шлеменко, однако количество побед в боях у российской звезды ММА гораздо больше. Как заявил Илич 26 августа «Известиям», для того, чтобы одержать победу над Шлеменко, у него есть непростая задача.

«Чтобы стать легендой, я должен побить легенду. Я здесь именно для этого», — заметил серб.

Илич моложе Шлеменко и превосходит по его габаритам. Он выше ростом и имеет больший размах рук. Эта разница стала особенно заметна после взвешивания, когда серб восстановился после изнуряющей сгонки веса.

«Я могу вам сказать, что на взвешивании с утра он совершенно не производил впечатления. То есть смотришь на него — такой щупленький вроде бы, худенький, а здесь он — налился, у него спина стала широкая, он реально меня шире стал, почти в два раза выше», — отметил Шлеменко.

При этом бойцовский опыт соперников — несопоставим. В мире не так уж и много атлетов с таким послужным списком: у Шлеменко — 75 профессиональных боев, у Илича — всего 18. А дрался российский «Шторм» на высоком уровне с одними из самых опасных воинов планеты.

Ранее в пятницу, комментируя «Известиям» будущий поединок с Иличем на турнире Russian Cagefighting Championship 12, Шлеменко отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.

Накануне, 25 августа, будущие противники провели дуэль взглядов. Шлеменко и Илич по завершении дуэли обменялись рукопожатием. Тогда же Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника на ринге. Россиянин признал спортсмена опасным оппонентом и назвал его «монстром» и «кабаном». В свою очередь, Илич тоже надеется досрочно закончить бой.

20 августа боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

РЕН ТВ разыграет футболку с автографами легенды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича, а также фирменные футболки «Бойцовского клуба». Конкурс пройдет в группе телеканала в соцсети «Одноклассники» 26 августа. Подписывайтесь и следите за обновлениями.