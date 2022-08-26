Около 20 км дорог отремонтируют в Биробиджане к концу 2022 года

В Биробиджане приведут в нормативное состояние почти 20 км автомобильных дорог. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отремонтируют дороги как с асфальтобетонным, так и с гравийным покрытием. Работы уже начались на улицах Пархоменко и Междуозерной. Параллельно с этим продолжается приемка уже отремонтированных объектов, сообщает ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане активно продолжаются ремонтные работы на подъездах к городу. Они также проводятся в рамках нацпроекта. Так, в этом году должны привести в порядок автодорогу «Западный подъезд к Биробиджану». Ее протяженность составляет 10 км. Также планируется отремонтировать участок восточного подъезда протяженностью 9 км.

В столице автономии опробуют новую технологию укладки холодного асфальта. Работы уже начались на проспекте 60-летия СССР. Далее отремонтируют покрытие на улице Пионерской.