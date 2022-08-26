На фестивале «Мосавтофест» в столице пройдут заезды гоночных болидов

Фестиваль инженерно-технического творчества «Мосавтофест-2022» пройдет в столице 27 и 28 августа. На мероприятии запланированы показательные заезды гоночных болидов и соревнования радиоуправляемых моделей с электродвигателем и автомобилей на водородном топливном элементе, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Помимо заездов будут организованы мастер-классы и откроется выставка автотехники. «Отдельные мероприятия предусмотрены для профессиональных конструкторов и инженеров. А для представителей отрасли пройдет деловая программа», — отметила Сергунина.

В рамках мероприятия запланированы соревнования разного уровня сложности. Для участников помладше — это гонки радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем. Подростки смогут принять участие в состязаниях «Первый элемент», во время которых нужно будет самостоятельно спроектировать и изготовить радиоуправляемую модель автомобиля на водородном топливном элементе в масштабе 1:10, а затем за шесть часов гонки проехать максимальное количество кругов трека.

«Молодые ребята на гонках чувствуют себя на равных со взрослыми опытными участниками, топ-менеджерами крупных компаний и известными спортсменами. Это очень здорово, потому что мотивирует их заниматься дальше, развиваться и показывать высокие результаты не только в спортивной, но и в деловой активности», — сказал секретарь Федерации автомодельного спорта России Дмитрия Малышко Малышко.

Организатор соревнований «Первый элемент» Алексей Кашин подчеркнул, что электромобили — «крупнейший из новых высокотехнологичных рынков». «Транспорт будет становиться электрическим, для этого нужна собственная научно-технологическая база. А начать необходимо с подготовки кадров. Ребята, которые с детства участвуют в создании электрических автомобилей, в том числе с водород-воздушными топливными элементами, находятся на верном пути. Это новое поколение созидателей — ученых, инженеров и дизайнеров», — считает он.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, когда дети собирают и программируют автомодели, они получают «навыки инженерной деятельности, программирования, промышленного дизайна и даже альтернативной энергетики». «У наших участников есть прекрасная возможность предложить свои проекты в области повышения энергоэффективности систем топлива и стать настоящими инженерами инновационной экономики ближайшего будущего», — заявил Фурсин.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.