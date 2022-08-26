Папа римский Франциск придерживается мнения об ответственности НАТО за начало военной спецоперации России на Украине. Об этом заявили советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в журнале Foreign Affairs.

В статье утверждается, что «убеждения НАТО» имеют множество сторонников в современном мире. К их числу относится и папа римский Франциск.

Понтифик, как передает журнал, заявил, что возникший на Украине конфликт, вероятно, был спровоцирован.

«На международном уровне утверждения Путина о НАТО и опосредованных войнах с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы Франциска, который в июне 2022 года заявил, что (ситуация) «возможно, каким-то образом была спровоцирована».

В мире продолжаются споры западных аналитиков и политиков всех уровней об ответственности НАТО за развитие конфликта. Из-за этих внутренних противоречий западные государства в ближайшее время столкнутся с кризисом единства, утверждается в статье.

Ранее, 24 августа, папа римский на коллективной аудиенции выразил соболезнования по поводу гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. Франциск навал Дугину невинной жертвой. Папа римский подчеркнул, что обращает сегодня свои мысли к России и Украине.

Россия проводит на Украине и в Донбассе спецоперацию по защите населения Донбаса. О начале операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Среди ее задач — демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».