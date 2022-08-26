FA: папа римский разделяет мнение об ответственности НАТО за начало СВО России
Папа римский Франциск придерживается мнения об ответственности НАТО за начало военной спецоперации России на Украине. Об этом заявили советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в журнале Foreign Affairs.
В статье утверждается, что «убеждения НАТО» имеют множество сторонников в современном мире. К их числу относится и папа римский Франциск.
Понтифик, как передает журнал, заявил, что возникший на Украине конфликт, вероятно, был спровоцирован.
«На международном уровне утверждения Путина о НАТО и опосредованных войнах с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы Франциска, который в июне 2022 года заявил, что (ситуация) «возможно, каким-то образом была спровоцирована».
В мире продолжаются споры западных аналитиков и политиков всех уровней об ответственности НАТО за развитие конфликта. Из-за этих внутренних противоречий западные государства в ближайшее время столкнутся с кризисом единства, утверждается в статье.
Ранее, 24 августа, папа римский на коллективной аудиенции выразил соболезнования по поводу гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. Франциск навал Дугину невинной жертвой. Папа римский подчеркнул, что обращает сегодня свои мысли к России и Украине.
Россия проводит на Украине и в Донбассе спецоперацию по защите населения Донбаса. О начале операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Среди ее задач — демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».