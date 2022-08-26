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Niva Travel в базовой версии будет стоить от 797 тыс. рублей

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Фото: Lada
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АвтоВАЗ официально объявил, что цена модели Niva Travel 2022 модельного года по госпрограмме льготного кредитования в базовой версии составит от 797,2 тыс. рублей. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба предприятия.

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«Lada Niva Travel — уникальный в своем классе автомобиль, не имеющий прямых конкурентов. Компактный внедорожник с постоянным полным приводом и комфортным 5-местным салоном отлично подходит для тех, чья работа, хобби или образ жизни связаны с выездами на природу, с преодолением сложных участков лесных, горных, песчаных и снежных дорог. При этом автомобиль адаптирован к эксплуатации в городе: у него хорошая обзорность, достаточное базовое оснащение и практически неограниченные возможности для парковки», — сообщил вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

В стартовой конфигурации Niva Travel оснащается усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации. Рулевая колонка регулируется по высоте. В комплектацию также входят стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок.

В комплектация Classic Plus к вышеперечисленным опциям добавятся рейлинги, двухцветные молдинги на дверях, колпак запасного колеса в цвет кузова. На машину установят 15-дюймовые легкосплавные диски.

Пресс-служба завода сообщила, что помимо этих версий будет выходить модификация Niva Travel в комплектации Black, она отличается и уровнем оснащения, и стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере. В салоне автомобиля обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете.
На обивке сидений предусмотрена вышивка с обозначением специальной серии.

23 августа АвтоВАЗ сообщил, что автомобиль Lada Granta Classic’ 22 начал сходить с конвейера предприятия c подушками безопасности на постоянной основе. До этого момента на заводе выпускались лишь небольшие, эпизодические партии автомобилей Granta, которые были оснащены подушками безопасности.

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