ФСБ опубликовала видео с признанием задержанного в Курске агента разведки Украины

Задержанный в Курске агент украинской разведки признался, что занимался сбором данных об офицерах Вооруженных сил России и их семьях, а также вербовкой граждан России. Это следует из видеозаписи, опубликованной 26 августа Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

«Был завербован сотрудником украинских спецслужб на компрометирующих условиях. И дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины, о получении псевдонима, а также о получении первых денежных средств. Занимался сбором информации об офицерах и их семьях, а также об их жилищах на основании производства мебели и доступа к их жилищам», — рассказал задержанный.

Мужчина также подтвердил, что производил закладку тайников на территории Курской области по заданию спецслужб Украины.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Курске задержан агент украинской разведки, шпионивший за российскими военными объектами. Он подозревается в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Минобороны РФ для использования их против безопасности России. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Днем ранее в Калининграде был задержан сторонник националистической группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), который хотел устроить теракт в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и аэропорта Храброво.

5 августа сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении бывшего замглавы главного управления разведки министерства обороны Украины в госзимене. Сообщается, что генерал-майор был задержан в начале спецоперации по защите Донбасса. Во время обыска по месту работы он попытался застрелить представителей следственно-оперативной группы, прибывших для проведения процессуальных действий.