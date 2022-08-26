В Курске задержан шпионивший за военными объектами РФ украинский агент

В Курске задержан агент украинской разведки, шпионивший за российскими военными объектами. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Он подозревается в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Минобороны РФ для использования их против безопасности России.

«По месту его проживания изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой», — говорится в сообщении.

Также в персональном компьютере и мобильном телефоне задержанного обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Днем ранее в Калининграде был задержан сторонник националистической группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), который хотел устроить теракт в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и аэропорта Храброво.

Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.