Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Мир
Губернатор Приморья сообщил о ликвидации на Украине наемника из США
Происшествия
В Курске задержан шпионивший за военными объектами РФ украинский агент
Мир
Мишустин указал на негативную отдачу Западу от антироссийский санкций
Мир
Япония потратит на похороны экс-премьера Абэ более $1,8 млн
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Мир
На Украине русофобию назвали единственной возможной политикой
Мир
Соломоновы острова не пустили в свой порт корабль США
Экономика
Торговые центры Москвы начали расторгать договоры аренды с владельцем Zara
Общество
В Гидрометцентре опровергли опасность запаха гари в Москве
Авто
Стало известно о намерении компании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
Мир
Германия отказала Украине в поставках угрожающего безопасности России оружия

Москвичи на тесте онлайн-голосования предложат меры по улучшению их районов

На тесте онлайн-голосования 26 августа москвичи смогут выбрать, что улучшить в их районах
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве проведут пробное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках подготовки к выборам муниципальных депутатов, запланированных на 9–11 сентября. Таким образом, 26 августа жители столицы смогут поучаствовать в опросе на тему «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?», пишет ТАСС.

В ответе за город: москвичи готовятся избрать муниципальных депутатов
​​​​​​​Как столичные избиратели относятся к предстоящему голосованию

Голосование, которое включает в себя возможность отдать свой голос и путем бумажного бюллетеня, будет проходить в пятницу с 08:00 до 17:00. Участвовать в тестировании могут только совершеннолетние граждане, которые зарегистрированы в районах, где пройдут выборы в сентябре, — это жители Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. В Новой Москве тестирование системы и сами выборы проведут только в Троицке.

Участвующим в опросе будут предложены 15 вариантов ответа. Результаты передадут в правительство Москвы для воплощения в жизнь. Пользователям, желающим принять участие в тестировании онлайн, необходима полная учетная запись на mos.ru.

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября в 125 муниципальных образованиях столицы. Как заявляют аналитики, жители столицы проявляют живой интерес к политической жизни города. Есть основания полагать, что в этом году явка на муниципальных выборах будет выше, чем пять лет назад.

19 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что единый день голосования 11 сентября нужно «провести достойно», обеспечить необходимые условия, меры безопасности. Путин добавил, что ко всем кандидатам, которые идут на осенние выборы в России, должно быть объективное отношение. Он отметил, что среди кандидатов, которым было отказано в регистрации, есть представители различных партий, в том числе правящей «Единой России».

Ранее, 4 августа, глава ЦИК заявила, что Запад пытается сорвать и дискредитировать осенние выборы в России. По ее словам, западные страны выделяли большие деньги для того, чтобы контролировать «каждую соринку и держать выборы под колпаком как рычаг влияния», чтобы проводить в Госдуму своих политиков, которыми оттуда будут руководить и влиять на них, как кукловоды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022