Москвичи на тесте онлайн-голосования предложат меры по улучшению их районов

В Москве проведут пробное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках подготовки к выборам муниципальных депутатов, запланированных на 9–11 сентября. Таким образом, 26 августа жители столицы смогут поучаствовать в опросе на тему «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?», пишет ТАСС.

Голосование, которое включает в себя возможность отдать свой голос и путем бумажного бюллетеня, будет проходить в пятницу с 08:00 до 17:00. Участвовать в тестировании могут только совершеннолетние граждане, которые зарегистрированы в районах, где пройдут выборы в сентябре, — это жители Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. В Новой Москве тестирование системы и сами выборы проведут только в Троицке.

Участвующим в опросе будут предложены 15 вариантов ответа. Результаты передадут в правительство Москвы для воплощения в жизнь. Пользователям, желающим принять участие в тестировании онлайн, необходима полная учетная запись на mos.ru.

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября в 125 муниципальных образованиях столицы. Как заявляют аналитики, жители столицы проявляют живой интерес к политической жизни города. Есть основания полагать, что в этом году явка на муниципальных выборах будет выше, чем пять лет назад.

19 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что единый день голосования 11 сентября нужно «провести достойно», обеспечить необходимые условия, меры безопасности. Путин добавил, что ко всем кандидатам, которые идут на осенние выборы в России, должно быть объективное отношение. Он отметил, что среди кандидатов, которым было отказано в регистрации, есть представители различных партий, в том числе правящей «Единой России».

Ранее, 4 августа, глава ЦИК заявила, что Запад пытается сорвать и дискредитировать осенние выборы в России. По ее словам, западные страны выделяли большие деньги для того, чтобы контролировать «каждую соринку и держать выборы под колпаком как рычаг влияния», чтобы проводить в Госдуму своих политиков, которыми оттуда будут руководить и влиять на них, как кукловоды.