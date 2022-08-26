Шольц поддержал идею Байдена не давать Киеву оружие для ударов по России

Германия не будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта на Украине, и не станет поставлять ей оружие, которое могло бы наносить удары по территориям России. Об этом заявил 25 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как отметил Шольц, точно такую же мысль уже достаточно четко ранее сформулировал и президент США Джо Байден, пообещавший со своей стороны сделать то же самое.

«Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — цитирует Шольца T-Online.

По его словам, к принятию решений о поставках вооружений Украине нужно подходить тщательно и обдуманно и не допустить критической эскалации ситуации.

Ранее в четверг доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук (Россия) Олег Кузнецов отметил, что заявления о поставках западного оружия на территорию Украины являются в большей мере элементом информационной войны. В качестве примера Кузнецов напомнил о том, что самоходная гаубица (САУ) Pzh2000, поставляемая Германией для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), способна производить только около 100 выстрелов в сутки. Несмотря на это, западные СМИ представляют германское оружие как «вундерваффе» (чудо-оружие), пояснил он.

24 августа министр обороны Украины Алексей Резников также заявил, что Германия должна разрешить другим странам отправить Киеву танки Leopard. Такую просьбу он озвучил в связи с правилом Германии: если какое-либо государство закупило у них вооружение, то оно не имеет право передавать его другим странам без согласия Берлина.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, системы противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другие вооружения.

23 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка стране 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью $200 млн изменит ход специальной операции на Донбассе. Тогда же стало известно, что США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи в размере $3 млрд.

17 августа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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