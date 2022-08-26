Момент убийства во время стрельбы в кафе в Зеленограде попал на видео

Опубликованы кадры с моментом убийства во время стрельбы в кафе в Зеленограде.

На кадрах видно, что между посетителями произошел конфликт, в результате которого один из его участников начал стрелять в оппонентов.

Спустя несколько часов после произошедшего полиция смогла установить личность стрелка и его местонахождение. Подозреваемый в совершении преступления 1984 года рождения был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. ( ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Об инциденте со стрельбой в Зеленоградском административном округе столицы стало известно ранее этим же днем. Один из участников в ходе конфликта ранил из оружия двух человек, еще одного убил.