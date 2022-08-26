Разгневанный избиратель не дал Байдену закончить свою речь

Президент США Джо Байден прервал свой отпуск, для того чтобы выступить перед избирателями и рассказать о многочисленных достижениях своей партии, а также покритиковать оппонентов из Республиканской партии перед грядущими выборами в конгресс. Свою речь Байден произносил 25 августа в штате Мэриленд на организованном Национальным комитетом Демократической партии США митинге.

Когда американский лидер заговорил о борьбе с инфляцией и ужесточении прав на огнестрельное оружие, а также о попытках республиканцев сделать всё возможное, чтобы не допустить действующего президента США на второй срок, его речь прервал один из присутствующих на митинге избирателей.

«Ты украл выборы!» — громко крикнул мужчина, снимая происходящее на телефон.

Когда охрана попыталась вывести кричавшего, президент США попросил не прерывать его и дать договорить, заметив, что «невежество не знает границ».

Как предположили американские СМИ, что речь о выборах на пост президента, которые Байдену удалось выиграть путем голосования по почте. В его объективности тогда сомневались многие жители страны, так как перевес в голосах с оппонентом от демократов, экс-лидером США Дональдом Трампом, был очень незначительным.

Ранее в пятницу сообщалось, что Байден обвинил Республиканскую партию в содержащей «полуфашизм» идеологии, чтобы дискредитировать ее и надавить на избирателей перед выборами в конгресс. Как отметила газета The Washington Post, риторика Байдена в отношении своих политических оппонентов стала более резкой. С ее помощью он рассчитывает добыть для своей партии преимущество на грядущих выборах в парламент после падения популярности его администрации.

Накануне профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин заявил «Известиям», что Демократическая партия и лично президент США стоят за попыткой дискредитировать экс-главу Белого дома Трампа. Домрин указал, что демократы начинают думать, как бы им не проиграть президентские выборы в 2024 году, и «здесь ночной кошмар для демократов — это товарищ Трамп».

22 августа сообщалось, что действующий президент США проводит больше времени в отпусках, чем в рабочем кабинете. Как подсчитали в национальном комитете Республиканской партии, с момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней. По данным корреспондента CBS Марка Ноллеры, за время президентства Байден находился в отпуске в штате Делавэр больше, чем все другие его предшественники, — 150 дней, тогда как Трамп провел там 132 дня, Джордж Буш-младший — 100 дней, а Барак Обама — 38 дней.