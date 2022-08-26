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Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России. Онлайн спецоперации 26 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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ФРГ не станет поставлять Украине оружие, с помощью которого можно нанести удары по территориям России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Тем временем украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В результате обстрелов вокруг города загорелись леса. В США и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл выразил обеспокоенность огромными тратами на военную помощь Украине из-за связанных с финансами мошенничества и коррупции. Что происходит на Украине, в России и в мире 26 августа 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:34
Представители Турции на встрече в Хельсинки в пятницу с делегациями Финляндии и Швеции по вопросу их членства в НАТО представят 350-страничный документ о деятельности на территории двух северных стран организаций, которые в Анкаре считают террористическими.
Сегодня, 09:27
Украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях, заявил и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.
Сегодня, 09:23
Выход кораблей из украинских портов проходит без проблем, отгружено около 800 тысяч тонн зерна, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Сегодня, 09:18
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 43 раза обстреливали Донецкую Народную Республику, в результате чего погибли два мирных жителя, еще шесть получили ранения.
Сегодня, 09:17
Стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80%, достигнув рекордной суммы в 3 549 фунтов (4,2 тыс. долларов) в год на одно домохозяйство, передаёт ТАСС.
Сегодня, 09:01
Папа Римский Франциск является сторонником позиции России по Украине, заключающуюся в том, что США и другие западные страны ведут там прокси-войну, пишет Foreign Affairs.
Сегодня, 09:01
Американский президент Джо Байден полгода назад пообещал «причинить страдания» и нанести «сокрушительный удар» по России посредством торговых ограничений на такие товары, как водка, алмазы и бензин. При этом сотни других видов несанкционированных товаров на миллиарды долларов продолжают поступать в порты США, сообщает Associated Press.
Сегодня, 08:29
Германия отказала Украине в поставках угрожающего безопасности России оружия. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он напомнил о позиции американского президента Джо Байдена, который также отказал Киеву в данной категории военной техники.
Сегодня, 08:28
Военкор «Известий» показал переоборудованный в медпункт жилой дом в Херсонщине
Сегодня, 08:27
Русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Сегодня, 08:26
И.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл обеспокоен огромными тратами на военную помощь Украине из-за связанных с финансами мошенничества и коррупции.
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