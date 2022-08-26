Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России. Онлайн спецоперации 26 августа

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Представители Турции на встрече в Хельсинки в пятницу с делегациями Финляндии и Швеции по вопросу их членства в НАТО представят 350-страничный документ о деятельности на территории двух северных стран организаций, которые в Анкаре считают террористическими.



Украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях, заявил и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.



Выход кораблей из украинских портов проходит без проблем, отгружено около 800 тысяч тонн зерна, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.



Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 43 раза обстреливали Донецкую Народную Республику, в результате чего погибли два мирных жителя, еще шесть получили ранения.



Стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80%, достигнув рекордной суммы в 3 549 фунтов (4,2 тыс. долларов) в год на одно домохозяйство, передаёт ТАСС.



Папа Римский Франциск является сторонником позиции России по Украине, заключающуюся в том, что США и другие западные страны ведут там прокси-войну, пишет Foreign Affairs.



Американский президент Джо Байден полгода назад пообещал «причинить страдания» и нанести «сокрушительный удар» по России посредством торговых ограничений на такие товары, как водка, алмазы и бензин. При этом сотни других видов несанкционированных товаров на миллиарды долларов продолжают поступать в порты США, сообщает Associated Press.



Германия отказала Украине в поставках угрожающего безопасности России оружия. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он напомнил о позиции американского президента Джо Байдена, который также отказал Киеву в данной категории военной техники.



Военкор «Известий» показал переоборудованный в медпункт жилой дом в Херсонщине



Русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.