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FA: папа римский поддерживает мнение России о вине НАТО и прокси-войне с США на Украине

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Папа римский Франциск поддерживает мнение о том, что за начало военной спецоперации России на Украине ответственность падает на НАТО, о чем написали советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в своей статье для Foreign Affairs.

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«На международном уровне утверждения [президента России Владимира] Путина о НАТО и опосредованных войнах с Соединенными Штатами Америки и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы Франциска, который в июне 2022 года заявил, что <спецоперация по защите Донбасса> «возможно, каким-то образом была спровоцирована», — отмечается в публикации.

Как отмечается в публикации, западные политики и аналитики продолжают спорить о роли Североатлантического альянса в эскалации конфликта.

5 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН назвал конфликт вокруг Украины «прокси-войной» Запада против России. Он подчеркнул, что западные страны готовились к экономической конфронтации с Москвой задолго до начала спецоперации в Донбассе, о чем свидетельствует скорость и синхронность, с которой они согласовали и начали воплощать в жизнь санкции против России.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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