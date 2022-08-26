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Торговые центры Москвы начали расторгать договоры аренды с владельцем Zara

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Ведущие торговые центры Москвы начали отказываться от сотрудничества с испанской торговой сетью Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti и других). Как рассказал в пятницу, 26 августа, «Известиям» представитель «Афимолл сити», ТЦ досрочно разорвал договор аренды с иностранным брендом.

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«Контракт с ними мы разорвали досрочно несколько недель назад. У нас достаточно большой лист ожидания на аренду, мы не могли ждать, когда бренды определятся. Покупатели тоже не хотят видеть в торговых центрах закрытые витрины. Вакантных площадей в нашем торговом центре практически нет», — добавил представитель площадки.

Как отметил один из брокеров, семейство брендов Inditex предлагает своим партнерам пролонгировать сотрудничество до марта 2023 года. До этого момента торговля компании в ТЦ будет на паузе. При этом желающих занять пустующие топовые площади достаточно много, добавил вице-президент управляющей центром «Афи рус» Цвия Левиев.

Отмечается, что ТЦ сформировал достаточно длинный лист ожидания для освобождающихся площадей, в котором представлены бренды из России, Турции, Италии и других стран.

В этой ситуации у компании появилась возможность открывать для покупателей больше новых брендов и проектов, включая российские, добавил Левиев. Некоторые уже известные всем сети расширяются и обновляют формат, увеличивают ассортимент.

Накануне стало известно, что в августе компания Inditex увеличила поставки одежды в российской онлайн-рознице, речь идет о коллекции осень-зима. Так, количество наименований от Bershka на Wildberries с 1 по 22 августа выросло на 126% по сравнению с июнем, от Zara — на 113%, от Pull & Bear — на 56%, а от Stradivarius — на 473%. В результате цены на продукцию международных брендов снизились. Абсолютные цифры компания не раскрыла.

23 августа также сообщалось, что россияне стали активнее интересоваться заграничными шопинг-турами на фоне ухода иностранных брендов из страны. Туристические компании предлагают гражданам РФ отправиться за покупками в соседнюю страну — Белоруссию, где всё еще работают магазины H&M, Adidas, Nike, Puma, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uniqlo и другие. Как правило, путешественники приезжают в Минск на выходные и останавливаются в отеле, куда возвращаются с покупками.

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