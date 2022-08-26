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BV: Путин не доверяет Макрону, так как его политика противоречит идее о смерти мозга НАТО

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Президент России Владимир Путин не доверяет президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за проводимой им политики. Такое мнение 23 августа высказал обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье.

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Готье отмечает противоречивость политического курса Макрона, который сначала заявил о «смерти мозга НАТО», а затем стал действовать сугубо в интересах США. Вместо такой политики, по мнению автора, Макрону стоило бы приложить максимальные усилия для способствования мирному урегулированию конфликта на Украине.

Однако, Макрон наоборот препятствует его разрешению, так как оказывает военную помощь Киеву, дополняет «Газета.Ru». В результате, несмотря на попытки сохранить непрерывный контакт с Путиным, Макрон потерял его доверие.

«Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», — написал Готье.

19 августа Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины. В пресс-службе Кремля отметили, что главы двух государств отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. В тот же день Макрон заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Путиным в самое ближайшее время.

Макрон выдвинул тезис о «смерти мозга» НАТО в ноябре 2019 года, чем вызвал негативную реакцию со стороны союзников по блоку. Причиной «смерти» французский лидер назвал отсутствие координации между Вашингтоном и его союзниками по альянсу.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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